Лукашенко лично разберется с ситуацией на границе с Украиной

Лукашенко заявил о намерении лично разобраться с ситуацией на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении лично разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Его слова передает издание «СБ.Беларусь сегодня».

Лукашенко заявил, что для Белоруссии сейчас главное — мир в стране. Однако, как отметил белорусский лидер, не все зависит от него. «Вот мы начали совещание, я оторвался от Минска, вчера вечером куча беспилотников или какие-то там цели, через нас — на территорию России, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать», — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, информация о движущихся в сторону России беспилотных летальных аппаратах была передана российским властям. «Они их сбили. Вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами», — сказал президент Белоруссии.

Белорусский лидер добавил, что его главная задача — не допустить конфликта в стране. Он выразил необходимость в том, чтобы уберечь Белоруссию от вступления в конфликт и «спокойно разобраться« с внутренними проблемами страны.

Ранее Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей с Украины над территорией республики и России. Он также пообещал не оставить без ответа любые провокации Украины