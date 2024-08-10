Марафонец Кипчоге впервые в истории остался без медали Олимпиады

Кенийский марафонец Элиуд Кипчоге впервые в истории остался без медали Олимпиады

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые в истории остался без медали в марафонском беге на Олимпиаде. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На Играх 2024 года в Париже марафонец преодолел 30 километров из 42 километров 195 метров, после чего сошел с дистанции. На момент завершения выступления 39-летний бегун занимал последнее, 77-е место.

Кипчоге побеждал в марафоне на двух предыдущих Олимпиадах. В сентябре 2022 года спортсмен установил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию, показав результат в два часа одну минуту девять секунд.

Олимпийским чемпионом на Играх в Париже стал эфиоп Тамират Тола. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут и 26 секунд. Он побил олимпийский рекорд, установленный в 2008 году в Пекине кенийцем Самуэлем Ванджиру (2:06.32). Серебро завоевал бельгиец Абди Башир (отставание составило 21 секунду). Бронза на счету кенийца Бенсона Кипруто.