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12:03, 10 августа 2024Спорт

Установлен рекорд в марафонском беге на Олимпиаде-2024

Тамират Тола завоевал золото в марафоне с олимпийским рекордом на Играх-2024
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Эфиопский легкоатлет Тамират Тола завоевал золотую медаль в марафоне на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмен преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров за два часа шесть минут и 26 секунд. Он побил олимпийский рекорд, установленный в 2008 году в Пекине кенийцем Самуэлем Ванджиру (2:06.32). Серебро завоевал бельгиец Абди Башир (отставание составило 21 секунду). Бронза на счету кениийца Бенсона Кипруто.

Тола впервые стал олимпийским чемпионом. Также на счету 32-летнего спортсмена бронза Игр 2016 года в беге на 10 000 метров, золото и серебро чемпионатов мира в марафоне.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе и завоевали одну серебряную награду в теннисе.

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      Анастасия Борисова
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