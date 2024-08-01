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00:28, 1 августа 2024Спорт

Вылет Медведева, российский флаг в трансляции, заплыв в Сене и лидерство Китая. Как прошел пятый день Игр-2024

Китай вышел в лидеры медального зачета Олимпиады-2024 в Париже 31 июля

Фото: Esa Alexander / Reuters

В Париже завершился пятый день Олимпийских игр, в лидеры медального зачета вышла сборная Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно 18 комплектов наград. Представители Китая выиграли три золотые медали. Чэнь Юйси и Цюань Хунчань первенствовали в прыжках в воду с синхронной десятиметровой вышки, Дэн Явэнь победила в BMX-фристайле у женщин, а Пань Чжаньлэ с мировым рекордом победил в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Теперь в активе Китая девять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали. На втором месте располагается Франция (восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых наград). Тройку сильнейших замыкает Япония (8,3,4).

На Олимпиаде остались две российские теннисистки

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер во втором круге женского парного разряда неожиданно обыграли канадок Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес. В первом сете была упорная борьба, но завершился он победой россиянок со счетом 6:4. Во второй партии Андреева и Шнайдер не оставили шансов соперницам, победив их всухую — 6:0. Игра продолжалась 1 час и 54 минуты. В четвертьфинале россиянки, которые остались последними представительницами страны на Играх в теннисе, встретятся с чешками Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой.

Мне комфортно эмоционально. Если есть веселье, эмоции, шутки, для меня намного легче встроиться в игру и показать лучший теннис, нежели мы будем угрюмые — только бы не проиграть. Мы с Миррой в этом плане нашли друг друга

Диана Шнайдерв интервью «Чемпионат.сom»

Главная звезда Олимпиады среди нейтральных атлетов из России Даниил Медведев прекратил борьбу за медали. Пятая ракетка мира вылетел в третьем круге, впервые в карьере проиграв канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, который занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Североамериканец победил со счетом 6:3, 7:6.

31 июля с Игр вылетел еще один российский теннисист — Роман Сафиуллин. В третьем круге 66-й ракетке мира противостоял недавно выигравший Уимблдон и «Ролан Гаррос» испанец Карлос Алькарас. Фаворит не оставил сопернику шансов, обыграв его в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Фото: Reuters

В трансляции Игр появился российский флаг

Это произошло во время соревнований по плаванию. Перед стартом заплывов в трансляции демонстрируют действующие рекорды мира и Олимпиады. Когда начались соревнования у женщин на дистанции 200 метров брассом, на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом России рядом. Пловчиха является мировой рекордсменкой на этой дистанции (2 минуты 17,55 секунды).

Сама Чикунова отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми. При этом спортсменка отметила, что ей было приятно увидеть российский флаг в трансляции.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Соревнования триатлонистов прошли в Сене

До последнего момента не было известно, разрешат ли организаторам Олимпийских игр проводить соревнования по триатлону в реке Сена. Несмотря на то, что из-за загрязнения воды были отменены две предстартовые тренировки, главный старт все же состоялся.

По итогам соревнований олимпийскими чемпионами стали британец Алекс Йи и француженка Кассандра Богран. Россияне не были представлены на Играх в этой дисциплине, а президент Франции Эммануэль Макрон после окончания соревнований восхитился тем, что заплыв состоялся.

Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать

Эммануэль Макрон

Триатлонист из США Сет Райдер рассказал о том, как готовился к заплыву. По его словам, он специально не мыл руки после туалета, чтобы повысить иммунитет к кишечным инфекциям.

Фото: Andrew Nelles / Reuters

Призеры Олимпиады из Южной Кореи и КНДР сделали общее селфи

Это произошло во время церемонии награждения участников турнира по настольному теннису в миксте. Победу одержал китайский дуэт Ван Чуцинь и Сунь Инша. Серебро завоевали представители КНДР Ли Чон Сик и Ким Кым Ен. Бронзовыми призерами стали южнокорейцы Лим Чон Хун и Син Лю Бин. На пьедестале все три пары сделали совместное селфи.

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26 июля на церемонии открытия Олимпиады в Париже дикторы перепутали Кореи. Во время парада делегаций, когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, ее объявили как команду КНДР. Позднее МОК извинился за ошибку.

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      Алексей Гусев
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