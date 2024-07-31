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13:36, 31 июля 2024Спорт

На Олимпийских играх показали российский флаг

В трансляции Олимпиады-2024 показали рекорд пловчихи Чикуновой с флагом России
Евгения Чикунова

Евгения Чикунова. Фото: Егор Алеев / ТАСС

В трансляции Олимпийских игр-2024 с плавания впервые показали российский флаг, который находится под запретом у отечественных олимпийцев. Об этом сообщает Sports.

Перед стартом заплывов в трансляции демонстрируют действующие рекорды мира и Олимпиады. Когда начались соревнования у женщин на дистанции 200 метров брассом, на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом России рядом. Пловчиха является мировой рекордсменкой на этой дистанции (2 минуты 17,55 секунды).

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26 июля Чикунова выступила на дистанции 100 метров брассом в рамках Финала Кубка России. Она показала результат 1 минута 05,26 секунды, что на 0,02 секунды быстрее олимпийской чемпионки Парижа-2024 Татьяны Смит. За это 19-летняя спортсменка получит премию в два миллиона рублей.

Чикунова отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.

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