Рекордсменка мира по плаванию из России обрадовалась отказу от участия в Олимпиаде

Пловчиха Чикунова назвала критерии по допуску россиян на Олимпиаду неприемлемыми

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова обрадовалась решению отказаться от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка заявила, что считает критерии по допуску россиян неприемлемыми, и ее не могли бы заставить передумать ни предложенные призовые, ни опыт соотечественников. «Я принимала решение, исходя из своих духовных, моральных приоритетов, в силу своих убеждений относительно той самой системы допуска», — рассказала она.

В апреле прошлого года Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.