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23:54, 29 июля 2024Спорт

Российской пловчихе выплатят премию за выступление лучше олимпийской чемпионки

Оказавшаяся быстрее чемпионки Олимпиады-2024 Смит Чикунова получит два миллиона

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Всероссийская федерация плавания (ВФП) выплатит российской пловчихе Евгении Чикуновой премию за выступление в плавании на 100 метров брассом лучше чемпионки Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

Чемпионкой Игр-2024 стала представительница ЮАР Татьяна Смит (Скунмакер). 29 июля она проплыла дистанцию за 1 минуту 05,28 секунды.

26 июля на этой же дистанции в рамках Финала Кубка России выступила Чикунова. Она показала результат 1 минута 05,26 секунды, что на 0,02 секунды быстрее новой олимпийской чемпионки. За это 19-летняя спортсменка получит от ВФП 2 миллиона рублей.

Чикунова отказалась ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Рекордсменка мира в плавании на 200 метров на спине (2 минуты и 17,55 секунды) назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.

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