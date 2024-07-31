Россиянка-рекордсменка отреагировала на появление флага страны в трансляции ОИ-2024

Чикунова заявила, что ей приятно было увидеть флаг России в трансляции ОИ-2024

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова отреагировала на появление российского флага напротив ее фамилии в трансляции соревнований Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка призналась, что ей было приятно увидеть триколор. «Но я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально», — заявила Чикунова.

Перед стартом заплывов в трансляции демонстрируют действующие рекорды мира и Олимпиады. Когда начались соревнования у женщин на дистанции 200 метров брассом, на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом России рядом. Пловчиха является мировой рекордсменкой на этой дистанции (2 минуты 17,55 секунды).

Чикунова отказалась ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.