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21:37, 31 июля 2024Спорт

Россиянка-рекордсменка отреагировала на появление флага страны в трансляции ОИ-2024

Чикунова заявила, что ей приятно было увидеть флаг России в трансляции ОИ-2024

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова отреагировала на появление российского флага напротив ее фамилии в трансляции соревнований Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка призналась, что ей было приятно увидеть триколор. «Но я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально», — заявила Чикунова.

Перед стартом заплывов в трансляции демонстрируют действующие рекорды мира и Олимпиады. Когда начались соревнования у женщин на дистанции 200 метров брассом, на экранах появилась строка с Евгенией Чикуновой и флагом России рядом. Пловчиха является мировой рекордсменкой на этой дистанции (2 минуты 17,55 секунды).

Чикунова отказалась ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.

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      Алексей Гусев
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