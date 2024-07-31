Призеры Олимпийских игр из КНДР и Южной Кореи сделали общее селфи на подиуме

Призеры Олимпиады из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме

Призеры Олимпийских игр по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали общее селфи на подиуме. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Победу в миксте одержал китайский дуэт Ван Чуцинь и Сунь Инша. Серебро завоевали представители КНДР Ли Чон Сик и Ким Кым Ен. Бронзовыми призерами стали южнокорейцы Лим Чон Хун и Син Лю Бин. На пьедестале спортсмены сделали совместное фото на телефон спонсора Игр.

26 июля на церемонии открытия Олимпиады в Париже дикторы перепутали Кореи. Во время парада делегаций, когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, ее объявили как команду КНДР. Позднее МОК извинился за ошибку.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.