Мишустин перераспределил обязанности вице-премьеров

Новаку поручили координировать вопросы климатической политики

Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами, координирующими работу федеральных органов исполнительной власти. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Зампредседателя правительства Александр Новак будет в полном объеме координировать государственную климатическую политику. Это коснется и вопросов ограничения выбросов парниковых газов, которыми прежде занимался вице-премьер Дмитрий Патрушев. Последний, в свою очередь, начал контролировать реализацию национального проекта «Экология». Прежде, эта работа поручалась зампреду правительства Марату Хуснуллину.

Ранее Мишустин заявил, что темпы развития экономики России оказались быстрее, чем ожидалось. За первые шесть месяцев 2024 года промышленность продемонстрировала больше пяти процентов роста.

В конце июля Мишустин назначил Дениса Тюпышева заместителем министра экономического развития, который прежде руководил департаментом бюджетного планирования, государственных программ и национальных проектов министерства.