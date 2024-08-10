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10:45, 10 августа 2024Спорт

Провалившая гендерный тест боксерша прокомментировала золото Олимпиады-2024

Иман Хелиф назвала победу на Олимпиаде ответом на яростную кампанию против нее

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф прокомментировала завоевание золотой награды Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 66 килограммов. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка заявила, что мечтала о медали, и поблагодарила всех, кто поддерживал ее во Франции и Алжире. Она назвала свою победу лучшим ответом на яростную кампанию против нее. «Я женщина, как и любая другая женщина. Я родилась женщиной и жила как женщина, но у успеха есть враги», — подчеркнула Хелиф.

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году. Это вызвало критику среди общественности.

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      Анастасия Борисова
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