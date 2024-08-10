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23:30, 10 августа 2024Спорт

Вторая провалившая гендерный тест боксерша выиграла Олимпиаду

Провалившая гендерный тест боксерша Линь Юйтин выиграла Олимпиаду
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Представительница Тайваня Линь Юйтин победила польку Юлию Шеремету в финале женского боксерского турнира летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в весовой категории до 57 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 2023 году Международная боксерская ассоциация (IBA) отстранила Юйтин, а также алжирку Иман Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

Хелиф, как и Юйтин, стала в Париже олимпийской чемпионкой. Африканка выступала в весовой категории до 66 килограммов.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Российские спортсмены в соревнованиях по боксу участия не принимали.

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      Алексей Гусев
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