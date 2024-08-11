Бегунья Хассан первой в истории стала олимпийской чемпионкой на трех длинных дистанциях

Бегунья Хассан первой в истории выиграла золото Игр на трех длинных дистанциях

Нидерландская бегунья Сифан Хассан первой в истории стала олимпийской чемпионкой на трех длинных дистанциях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

11 августа Хассан выиграла марафон, преодолев 42 километра и 195 метров за 2 часа 22 минуты 55 секунд. 31-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд на этой дистанции.

На Играх в Токио Хассан завоевала два золота на других длинных дистанциях. Нидерландка эфиопского происхождения победила в беге на 5 и 10 тысяч метров.

Ранее кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые за карьеру остался без медали в марафонском беге на Олимпиаде. Марафонец преодолел только 30 километров, после чего сошел с дистанции.

Олимпийские игры проходят в Париже. Соревнования завершатся 11 августа.