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15:49, 11 августа 2024Спорт

Бегунья Хассан первой в истории стала олимпийской чемпионкой на трех длинных дистанциях

Бегунья Хассан первой в истории выиграла золото Игр на трех длинных дистанциях

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Нидерландская бегунья Сифан Хассан первой в истории стала олимпийской чемпионкой на трех длинных дистанциях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

11 августа Хассан выиграла марафон, преодолев 42 километра и 195 метров за 2 часа 22 минуты 55 секунд. 31-летняя спортсменка установила олимпийский рекорд на этой дистанции.

На Играх в Токио Хассан завоевала два золота на других длинных дистанциях. Нидерландка эфиопского происхождения победила в беге на 5 и 10 тысяч метров.

Ранее кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые за карьеру остался без медали в марафонском беге на Олимпиаде. Марафонец преодолел только 30 километров, после чего сошел с дистанции.

Олимпийские игры проходят в Париже. Соревнования завершатся 11 августа.

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      Дарья Коршунова
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