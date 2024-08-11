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18:33, 11 августа 2024Спорт

Бывшая российская волейболистка выиграла Олимпиаду-2024

Бывшая российская волейболистка Антропова выиграла ОИ в составе сборной Италии
Екатерина Антропова (в центре)

Екатерина Антропова (в центре). Фото: Annegret Hilse / Reuters

Женская сборная Италии по волейболу завоевала золотые медали на Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Трансляция велась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В решающем матче итальянки встречались со сборной США и победили в трех сетах со счетом 25:18, 25:20, 25:17. В составе сборной Италии олимпийской чемпионкой стала бывшая россиянка Екатерина Антропова.

Антропова получила итальянское гражданство летом 2023 года. Отмечается, что процедура была проведена «за особые заслуги» 21-летней спортсменки, которая переехала в Италию в 2018 году.

Антропова, родившаяся в Исландии, с 2021 года выступает за клуб «Савино Дель Бене». В 2017 году она входила в расширенный состав юношеской сборной России среди девушек до 16 лет.

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      Анастасия Борисова
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