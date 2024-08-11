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23:45, 11 августа 2024Бывший СССР

На Запорожской АЭС заявили о беспрецедентной угрозе ядерной безопасности после атаки ВСУ

Яшина: атака ВСУ нарушила физическую целостность Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушила физическую целостность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), была создана беспрецедентная угроза ядерной безопасности. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«По сути эта атака — один из элементов выведения станции из строя. Это беспрецедентная угроза ядерной безопасности, так как атомная станция впервые получила столь серьезные повреждения», — объяснила она.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в ядерном терроризме.

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      Маргарита Пименова
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