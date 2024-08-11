Роднина: наше отсутствие на Олимпиаде-2024 скажется на российском спорте

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина назвала последствия пропуска россиянами Олимпийских игр-2024. Ее слова приводит Sport24.

По ее мнению, это негативно скажется на российском спорте. «У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада — это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются», — объяснила она.

При этом Роднина подчеркнула, что это нельзя назвать деградацией. «Мы стараемся создать благоприятные условия нынешним спортсменам, чтобы ребята и соревновались, и зарабатывали. А если говорить про отставание российского спорта, то нам сейчас не с чем сравнить», — отметила она.

На Олимпийских играх-2024 выступило 15 российских спортсменов. Они соревновались под нейтральным флагом. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.