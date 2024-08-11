Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
17:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
00:00 (Мск)
Маттео Арнальди
Монреаль
Диана Шнайдер
Завтра
01:00 (Мск)
Джессика Пегула
Торонто
12:52, 11 августа 2024Спорт

Роднина назвала последствия пропуска россиянами Олимпийских игр

Роднина: наше отсутствие на Олимпиаде-2024 скажется на российском спорте

Фото: Amber Searls / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина назвала последствия пропуска россиянами Олимпийских игр-2024. Ее слова приводит Sport24.

По ее мнению, это негативно скажется на российском спорте. «У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада — это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются», — объяснила она.

При этом Роднина подчеркнула, что это нельзя назвать деградацией. «Мы стараемся создать благоприятные условия нынешним спортсменам, чтобы ребята и соревновались, и зарабатывали. А если говорить про отставание российского спорта, то нам сейчас не с чем сравнить», — отметила она.

На Олимпийских играх-2024 выступило 15 российских спортсменов. Они соревновались под нейтральным флагом. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ночь была сложной». ДРГ зашла в район Курской области. Власти назвали ситуацию стабильной, но очень напряженной

      В Китае назвали третьего участника вторжения ВСУ в Россию

      В Дагестане автомобиль сорвался с обрыва высотой 110 метров

      Число пострадавших после атаки ВСУ на дом в Курске выросло

      Роднина назвала последствия пропуска россиянами Олимпийских игр

      Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ на пути к Курской области

      В России создали ракету для борьбы с западными истребителями

      Устроившего смертельное ДТП с каршерингом подростка задержали

      Стало известно о ракетном ударе по учебному вертолетному центру в Кременчуге

      Философ объяснил важность достижения Россией целей СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше