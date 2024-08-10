В Париже завершился 14-й день Олимпийских игр 2024 года, было разыграно 36 комплектов медалей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 9 августа лидерство сохранила сборная США. Всего в активе команды 111 наград: 33 золотых, 39 серебряных и 39 бронзовых медалей.

На втором месте остается команда Китая, на счету которой 33 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых награды. На третьем месте по-прежнему располагаются австралийцы. У них 18 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Россияне завершили выступления на Олимпиаде с одной медалью

Все 15 российских спортсменов, которые были допущены к Играм в Париже, завершили свои выступления. Последним был каноист Захар Петров, который 9 августа в соревнованиях на дистанции 1000 метров в одиночке занял четвертое место.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Петров большую часть дистанции шел на втором месте, но упустил медаль. На последних метрах дистанции он пропустил вперед бразильца Исакиаса Кейроса дос Сантоса и молдаванина Сергея Тарновского.

Единственными российскими медалистами стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые взяли серебро в женском парном разряде

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал поблагодарить участвовавших в Олимпиаде российских спортсменов. Он отметил, что атлеты это делали под большим давлением.

Старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко, наоборот, осудила российских спортсменов за участие в Олимпиаде. Она отметила, что не следила за результатами.

Они наплевали на свою страну, вот и все Валентина Родионенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не стоит обсуждать вопрос, стоило ехать на Олимпиаду или нет. «Кто как был готов, так и выступил. Каждый из них хотел привезти медаль на Родину», — посчитала она.

Бывшая россиянка выиграла золото в художественной гимнастике

В индивидуальном многоборье первое место заняла представительница Германии Дарья Варфоломеев. По сумме четырех видов 17-летняя гимнастка набрала 142,850 балла.

Фото: IMAGO / nordphoto GmbH / Straubmei / Globallookpress.com

Варфоломеев — уроженка Барнаула. До 13 лет она выступала за Россию. В 2019 году гимнастка переехала в Германию и сменила спортивное гражданство. Под новым флагом гимнастка стала шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, комментируя результаты Олимпиады, заявила, что российская школа все равно дает о себе знать. «Все равно русская выигрывает первое место, как бы они не крутились и не вертелись», — подчеркнула она.

Российские гимнастки отказались выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, который был одним из обязательных условий допуска.

Уроженец Дагестана стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в составе сборной Болгарии

Борец вольного стиля Магомед Рамазанов принес Болгарии золото Игр в Париже в категории до 86 килограммов. В борьбе за первое место бывший россиянин победил иранца Хасана Язданичарати.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию. В его активе серебро чемпионата Европы-2020 (до 79 килограммов) и золото Кубка мира-2019.

Американский спортсмен раскритиковал олимпийские медали

Фото: @nyjah

Скейтбордист Найджа Хьюстон раскритиковал качество медалей на Олимпиаде‑2024. Он рассказал, что его бронзовая награда выглядела великолепно, когда была совершенно новой. Хьюстон посетовал, что качество награды оказалось недостаточно высоким.

Медаль выглядит так, будто побывала на войне и вернулась обратно Найджа Хьюстон

Сборная Испании выиграла олимпийский футбольный турнир

В решающем матче испанцы оказались сильнее французов. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:3 (3:3 в основное время).

В составе испанцев дважды поразил ворота Фермин Лопес, еще один гол забил Алехандро Баэны, а победный дубль в дополнительное время оформил Серхио Камельо. У французов отличились Энцо Мийо, Манес Аклиуш и Жан-Филипп Матета (с пенальти).

В 10 крупнейших футбольных турнирах испанцы являются действующими чемпионами

В июле сборная Испании выиграла чемпионат Европы. Также команда заняла первое место в мужской и женской Лигах наций, женском чемпионате мира (взрослом и до 20 лет), мужском и женском Евро до 19 лет, женских чемпионатах мира и Европы до 17 лет.

Провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото Олимпиады-2024

Алжирка Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 66 килограммов. В финальном поединке она победила китаянку Ян Лю.

Во время турнира Хелиф пожаловалась на травлю. Боксерша попросила людей придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии и воздерживаться от оскорбления спортсменов.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что результаты теста непоказательны.