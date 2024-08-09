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18:06, 9 августа 2024Спорт

Тарасова оценила выступление россиян на Олимпийских играх-2024

Тарасова о выступлении россиян на Играх: каждый хотел привезти медаль на Родину

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что никто не в праве судить отечественных атлетов в вопросе, стоило ехать на Олимпиаду или нет. «Кто как был готов, так и выступил. Каждый из них хотел привезти медаль на Родину», — посчитала Тарасова.

9 августа россияне завершили выступление на Играх в Париже. Из 15 допущенных атлетов только двое смогли завоевать медали — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали вторыми в женском парном разряде.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Россияне выступали на турнире в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

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