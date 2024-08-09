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22:47, 9 августа 2024Спорт

Уроженец Дагестана принес Болгарии олимпийское золото в борьбе

Уроженец Дагестана Рамазанов принес Болгарии золото Олимпиады в вольной борьбе
Магомед Рамазанов (справа)

Магомед Рамазанов (справа). Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов принес Болгарии золото Олимпийских игр-2024 в вольной борьбе в категории до 86 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече Рамазанов победил иранца Хасана Язданичарати. Схватка завершилась со счетом 7:1 в пользу 31-летнего экс-россиянина.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. В его активе серебро чемпионата Европы-2020 (до 79 килограммов) и золото Кубка мира-2019.

Ранее на Играх в Париже золото завоевала еще одна бывшая россиянка. Гимнастка Дарья Варфоломеев, с 2019 года представляющая Германию, выиграла индивидуальное многоборье, набрав 142,850 балла.

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