Уроженец Дагестана принес Болгарии олимпийское золото в борьбе

Уроженец Дагестана Рамазанов принес Болгарии золото Олимпиады в вольной борьбе

Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов принес Болгарии золото Олимпийских игр-2024 в вольной борьбе в категории до 86 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече Рамазанов победил иранца Хасана Язданичарати. Схватка завершилась со счетом 7:1 в пользу 31-летнего экс-россиянина.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. В его активе серебро чемпионата Европы-2020 (до 79 килограммов) и золото Кубка мира-2019.

Ранее на Играх в Париже золото завоевала еще одна бывшая россиянка. Гимнастка Дарья Варфоломеев, с 2019 года представляющая Германию, выиграла индивидуальное многоборье, набрав 142,850 балла.