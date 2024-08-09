Сборная Испании победила в олимпийском футбольном турнире

Мужская сборная Испании по футболу выиграла Олимпийские игры-2024

Мужская сборная Испании по футболу выиграла Олимпийские игры-2024 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира испанцы обыграли сборную Франции. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:3. Основное время матча окончилось при счете 3:3. В составе испанцев дважды поразил ворота Фермин Лопес, еще один гол забил Алехандро Баэны, а победный дубль в дополнительное время оформил Серхио Камельо. У французов отличились Энцо Мийо, Манес Аклиуш и Жан-Филипп Матета (с пенальти).

Бронзовым призером Олимпиады стала сборная Марокко. В борьбе за третье место марокканцы победили сборную Египта со счетом 6:0.

Ранее в 2024 году сборная Испании выиграла чемпионат Европы. В решающем матче команда одержала победу над Англией со счетом 2:1.