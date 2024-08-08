Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Алехандро Давидович-Фокина
Монреаль
Магдалена Френх
1:2
Завершен
Диана Шнайдер
Торонто
Томас Мартин Этчеверри
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Монреаль
Маттео Арнальди
Сегодня
21:00 (Мск)
Карен Хачанов
Монреаль
Египет U23
0:6
Завершен
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
Франция
73:69
Завершен
Германия
Олимпийские игры (м)|1/2 финала
Моюка Учижима
0:1
2-й сет
live
Людмила Самсонова
Торонто
ПСЖ
Перенесён
Монако
Суперкубок Франции 2024|Финал
19:54, 8 августа 2024Спорт

Определился бронзовый призер Олимпиады-2024 в футболе у мужчин

Сборная Марокко по футболу стала бронзовым призером Олимпиады-2024 у мужчин
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Сборная Марокко по футболу стала бронзовым призером летних Олимпийских игр 2024 года в Париже у мужчин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за третье место марокканцы победили сборную Египта. Игра завершилась со счетом 6:0. В составе победителей дублем отметился Суфьян Рахими, еще по голу забили Билал Эль-Ханнус, Эз Абде, Акрам Накаш и Ашраф Хакими.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Обладатель золотой медали Игр определится в матче между сборными Франции и Испании. Игра состоится 9 августа.

Для Марокко бронза Олимпиады в мужском футболе стала первой в истории. Египтяне в третий раз стали четвертыми.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Киев объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область. В США выдвинули иную версию

      Змея проникла в сумку дачника и оказалась в подъезде столичного дома

      Россиянина приговорили к 14 годам за развращение семи детей

      Два мирных жителя получили ранения во время работы ПВО в российском регионе

      Врач указал на опасное последствие частого употребления алкоголя

      Россиянка описала отдых на главном курорте богачей словами «не пляж, а базар-вокзал»

      В МИД заявили об активизации сотрудничества с Китаем в космосе

      Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

      39-летняя Ольга Серябкина похвасталась фигурой в бикини

      Долгожданная экранизация компьютерной игры получила нулевую оценку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше