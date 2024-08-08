Определился бронзовый призер Олимпиады-2024 в футболе у мужчин

Сборная Марокко по футболу стала бронзовым призером Олимпиады-2024 у мужчин

Сборная Марокко по футболу стала бронзовым призером летних Олимпийских игр 2024 года в Париже у мужчин. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за третье место марокканцы победили сборную Египта. Игра завершилась со счетом 6:0. В составе победителей дублем отметился Суфьян Рахими, еще по голу забили Билал Эль-Ханнус, Эз Абде, Акрам Накаш и Ашраф Хакими.

Обладатель золотой медали Игр определится в матче между сборными Франции и Испании. Игра состоится 9 августа.

Для Марокко бронза Олимпиады в мужском футболе стала первой в истории. Египтяне в третий раз стали четвертыми.