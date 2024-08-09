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18:42, 9 августа 2024Спорт

Глава МОК сделал заявление о допуске проваливших гендерный тест боксерш

Бах назвал вопросом справедливости допуск проваливших гендерный тест боксерш
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Wang Lili / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал заявление о допуске проваливших гендерный тест боксерш к Играм в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Бах назвал это вопросом справедливости, а не инклюзии. Он отметил, что женщины имеют право участвовать в женских соревнованиях, и альтернативного решения у МОК не было.

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«Они (Международная ассоциация бокса (IBA) — прим. «Ленты.ру») заявляют, что разница между хромосомами XX и XY — это разница между мужчинами и женщинами, но с научной точки зрения это совершенно не так», — заявил Бах и призвал не сравнивать эту ситуацию с допуском трансгендеров.

На Олимпийских играх в Париже до финала в своих весовых категориях дошли две спортсменки, пол которых вызвал сомнения. Это алжирка Иман Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

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      Андрей Стрельцов
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