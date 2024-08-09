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20:26, 9 августа 2024Спорт

Выступивших на Олимпиаде-2024 россиян назвали наплевавшими на страну

Тренер Родионенко назвала выступивших на Играх россиян наплевавшими на страну

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Старший тренер сборной России по гимнастике Валентина Родионенко осудила российских спортсменов, принявших участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Ее слова передает РИА Новости.

«Во-первых, это не российские спортсмены, а нейтральные атлеты. Во-вторых, я не понимаю, стоило ли вообще ехать на Игры, когда большинство наших лучших спортсменов отказались от участия при таких унизительных условиях», — заявила тренер, добавив, что было смешно рассчитывать на медали.

Родионенко назвала выступивших на Играх россиян наплевавшими на страну. Она возмутилась их согласием ехать в Париж в нейтральном статусе и отметила, что не следила за результатами.

Ранее выступление россиян оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Специалист подчеркнула, что никто не в праве судить отечественных атлетов в вопросе, стоило ехать на Олимпиаду или нет. «Кто как был готов, так и выступил. Каждый из них хотел привезти медаль на Родину», — посчитала она.

9 августа россияне завершили выступление на Играх в Париже. Из 15 допущенных нейтральных атлетов только двое смогли завоевать медали — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали вторыми в женском парном разряде.

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      Дарья Коршунова
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