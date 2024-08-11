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19:12, 11 августа 2024Спорт

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024

Сборная США выиграла медальный зачет Олимпиады-2024 с 40 золотыми медалями
Дженнифер Валенте

Дженнифер Валенте. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Париже завершился последний день Олимпийских игр 2024 года, медальный зачет выиграла сборная США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего в последний, 14-й день соревнований было разыграно 13 комплектов наград. Американские спортсмены завоевали два золота: женская сборная по баскетболу победила хозяек турнира в финале, а Дженнифер Валенте выиграла золото в омниуме на велотреке. Всего на счету США 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали.

Второе место заняла сборная Китая, в активе которой 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых наград. На третьем месте расположились японцы с 20 золотыми, 12 серебряными и 13 бронзовыми медалями.

Россияне были допущены к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Всего выступило 15 отечественных спортсменов. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать серебряную медаль.

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      Анастасия Борисова
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