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08:03, 11 августа 2024Спорт

Тарасова оценила уход Баха с поста главы МОК

Тарасова заявила, что Бах принял правильное решение об уходе с поста главы МОК
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял правильное решение об уходе со своего поста. Об этом она сказала в комментарии «Матч ТВ».

«Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде», — отметила Тарасова, добавив, что он запомнится ей, как «человек, который не поддержал нас в трудную минуту».

Ранее Бах заявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок. Функционер подчеркнул, что обсуждал это решение с семьей. «Я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — заявил он

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимал должность с сентября 2013 года.

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      Сергей Грехов
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