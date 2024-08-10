Президент МОК Бах не будет баллотироваться на новый срок

Президент МОК Томас Бах не будет баллотироваться на новый срок

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о том, что не будет баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер подчеркнул, что обсуждал это решение с семьей. «Я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — заявил Бах.

В апреле Баха раскритиковал заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Он назвал функционера непонятным созданием.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимает должность с сентября 2013 года.