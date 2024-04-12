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18:22, 12 апреля 2024Спорт

В России назвали главу МОК непонятным созданием

Замминистра спорта Одес Байсултанов назвал главу МОК Баха непонятным созданием

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова приводит РИА Новости.

Байсултанов назвал Баха непонятным созданием. «Некто под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли!» — заявил он, добавив, что российским спортсменам нужно объединиться вокруг Игр дружбы.

Ранее 12 апреля депутат Госдумы Светлана Журова предложила изменить формат Олимпийских игр. Она посчитала, что все спортсмены должны участвовать в соревнованиях без гимнов и флагов.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

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      Анастасия Борисова
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