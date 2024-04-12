В России предложили изменить формат Олимпийских игр

Депутат Журова предложила проводить Олимпиаду без гимнов и флагов

Олимпийские игры должны стать играми спортсменов, а не стран, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Они предложила изменить формат соревнований, чтобы все спортсмены участвовали в них без гимнов и флагов.

«У меня есть предложение к Международному олимпийскому комитету (МОК): проводить игры согласно хартии, чтобы они были состязаниями спортсменов, а не стран. И тогда Олимпиада станет мощным, серьезным форумом, где спортсмены будут выступать без флагов, в индивидуальном порядке. Состязаться будут лучшие из лучших. А на наши "Игры дружбы" можно будет уже приезжать с флагами», — предложила депутат.

Олимпийские игры в представлении Журовой таким образом станут мощнейшим коммерческим соревнованием, появится множество спонсоров, которые хотели бы принять в них участие. А многие виды спорта это, как считает политик, вывело бы на новый уровень.

«Может, будут какие-то клубные, групповые соревнования. Те же футбол или хоккей, например, это вывело бы на новый уровень. Сейчас олимпийские турниры по футболу почти никто не смотрит, и мало кто мог бы сказать, кто победил на прошлых соревнованиях», — заметила Журова.

Ранее глава МОК предупредил, что у участников Игр дружбы, которые пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге, могут возникнуть проблемы с Олимпиадой.