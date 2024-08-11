Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

Около 30 украинских диверсантов пыталась прорваться Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска «Колотиловка». Об этом сообщает Mash.
Уточняется, что там до атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обмены бойцами с украинской стороной. ВСУ обстреляли АПП днем 8 августа, произведя по нему несколько танковых выстрелов, предварительно, из Т-84У. Также на «Колотиловку» дронами было сброшено несколько боеприпасов, в результате АПП был полностью уничтожен.
Как сообщает Mash, российские пограничники ликвидировали половину диверсантов, остальные сбежали. Губернатор Вячеслав Гладков ранее просил жителей покинуть Колотиловку из-за участившихся обстрелов.
Вечером 10 августа Гладков рассказал, что ВСУ заходили в село Пороз, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, и удерживали двоих местных жителей. «Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил глава региона.
До этого из села поступала противоречивая информация. Сообщалось, что полицейские в Белгородской области получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. Тогда же в сети появились видео с бойцами ВСУ около здания Порозовского сельского клуба.