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16:23, 11 августа 2024Россия

Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

Mash: ДРГ пыталась прорваться через АПП «Колотиловка» Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Около 30 украинских диверсантов пыталась прорваться Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска «Колотиловка». Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что там до атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обмены бойцами с украинской стороной. ВСУ обстреляли АПП днем 8 августа, произведя по нему несколько танковых выстрелов, предварительно, из Т-84У. Также на «Колотиловку» дронами было сброшено несколько боеприпасов, в результате АПП был полностью уничтожен.

Как сообщает Mash, российские пограничники ликвидировали половину диверсантов, остальные сбежали. Губернатор Вячеслав Гладков ранее просил жителей покинуть Колотиловку из-за участившихся обстрелов.

Вечером 10 августа Гладков рассказал, что ВСУ заходили в село Пороз, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, и удерживали двоих местных жителей. «Сейчас с ними все хорошо — они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», — сообщил глава региона.

До этого из села поступала противоречивая информация. Сообщалось, что полицейские в Белгородской области получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. Тогда же в сети появились видео с бойцами ВСУ около здания Порозовского сельского клуба.

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      Алина Гончарова
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