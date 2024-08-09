Стало известно о прекращении обмена пленными между Россией и Украиной

Mash: обмены пленными с Украиной прекратятся из-за атаки ВСУ на приграничный АПП

Обмены пленными и телами военнослужащих между Россией и Украиной прекратятся на неопределенный срок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал утверждает, что дальнейшие обмены стали невозможны из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный автомобильный пропускной пункт (АПП) «Колотиловка». Именно там с 2022-го года проходили обмены.

ВСУ обстреляли АПП днем 8 августа, произведя по нему несколько танковых выстрелов. Помимо этого, на «Колотиловку» дронами было сброшено несколько боеприпасов. АПП был полностью уничтожен.

Последний обмен между Россией и Украиной состоялся в июле. Тогда в Россию были возвращены 95 солдат. Такое же количество военнослужащих было передать Киеву.