Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 9 августа 2024Россия

Стало известно о прекращении обмена пленными между Россией и Украиной

Mash: обмены пленными с Украиной прекратятся из-за атаки ВСУ на приграничный АПП

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Обмены пленными и телами военнослужащих между Россией и Украиной прекратятся на неопределенный срок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал утверждает, что дальнейшие обмены стали невозможны из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный автомобильный пропускной пункт (АПП) «Колотиловка». Именно там с 2022-го года проходили обмены.

ВСУ обстреляли АПП днем 8 августа, произведя по нему несколько танковых выстрелов. Помимо этого, на «Колотиловку» дронами было сброшено несколько боеприпасов. АПП был полностью уничтожен.

Последний обмен между Россией и Украиной состоялся в июле. Тогда в Россию были возвращены 95 солдат. Такое же количество военнослужащих было передать Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Блогеру Портнягину продлили домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег

      Москвичам пообещали грозу

      Следователи заочно предъявили обвинения двум украинским военным за преступления в Донбассе

      В России стало больше ореховых лесов

      Раскрыт рост цен на новые и подержанные легковушки

      Стало известно о прекращении обмена пленными между Россией и Украиной

      Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ

      Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

      В подполье сообщили о возможном ударе по полигону в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше