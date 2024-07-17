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15:50, 17 июля 2024Россия

Освобожденных из плена российских солдат сняли на видео

Освобожденных из украинского плена российских солдат сняли на видео

Освобожденных из украинского плена российских солдат сняли на видео. Видеоролик с бойцами опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в Telegram.

17 июля Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95.

На кадрах видно российских бойцов, сидящих в автобусе. Их везут в Россию на автобусах синего цвета в составе автоколонны.

Ранее в России прокомментировали расправу солдат «Азова» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) над российским военнослужащим. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал азовцев фашистами и заявил, что ничего иного от них не ожидал.

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      Алан Босиков
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