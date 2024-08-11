Момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске запечатлела камера

Момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске попал на камеру

Видео: Telegram / Shot

Момент падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Shot.

На кадрах запечатлен момент, когда ракета прилетела в здание. Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, произошел пожар. На данный момент известно о 13 пострадавших.

На месте происшествия работают все оперативные службы, включая несколько бригад скорой помощи. Жильцов многоэтажки после падения ракеты эвакуируют в пункт временного размещения (ПВР) в загородном лагере.