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03:28, 11 августа 2024Россия

Момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске запечатлела камера

Момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске попал на камеру

Видео: Telegram / Shot

Момент падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале Shot.

На кадрах запечатлен момент, когда ракета прилетела в здание. Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, произошел пожар. На данный момент известно о 13 пострадавших.

На месте происшествия работают все оперативные службы, включая несколько бригад скорой помощи. Жильцов многоэтажки после падения ракеты эвакуируют в пункт временного размещения (ПВР) в загородном лагере.

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      Марина Совина
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