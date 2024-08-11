Жильцов поврежденной после падения ракеты многоэтажки в Курске эвакуируют

Мэр Курска Куцак: жильцов дома, где упала сбитая ракета, эвакуируют в ПВР

Жильцов многоэтажки в Курске, поврежденной после падения сбитой системами ПВО ракеты, эвакуируют в пункт временного размещения (ПВР) в загородном лагере. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Куцак.

Он отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, медики и сотрудники окружной администрации.

«На текущий момент известно о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все они оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска», — уточнил Куцак. Он заявил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее над Курском раздалось около десяти взрывов, средства ПВО отразили атаку со стороны Украины. . Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на жилой дом, возник пожар.