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02:46, 11 августа 2024Россия

Жильцов поврежденной после падения ракеты многоэтажки в Курске эвакуируют

Мэр Курска Куцак: жильцов дома, где упала сбитая ракета, эвакуируют в ПВР
СюжетВзрыв в Курске

Фото: Telegram-канал «Мэр Курска Игорь Куцак»

Жильцов многоэтажки в Курске, поврежденной после падения сбитой системами ПВО ракеты, эвакуируют в пункт временного размещения (ПВР) в загородном лагере. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Куцак.

Он отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы, медики и сотрудники окружной администрации.

«На текущий момент известно о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все они оперативно доставлены в лечебные учреждения Курска», — уточнил Куцак. Он заявил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее над Курском раздалось около десяти взрывов, средства ПВО отразили атаку со стороны Украины. . Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на жилой дом, возник пожар.

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      Марина Совина
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