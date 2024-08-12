На Западе назвали безумием атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Ирландский журналист Чей Боуз назвал безумием атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС). В посте, опубликованном в соцсети X, он назвал атаку Украины на АЭС безумием.

«Сначала самоубийственная вылазка [ВСУ] в Курскую область, пока восточный фронт рушится. Теперь (...) [украинский президент Владимир] Зеленский отдал приказ разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие», — написал западный журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме из-за атаки на Запорожскую АЭС. Также она заявила, что украинские власти подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность.

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.