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13:59, 12 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали безумием атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Ирландский журналист Чей Боуз назвал безумием атаку ВСУ на Запорожскую АЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС). В посте, опубликованном в соцсети X, он назвал атаку Украины на АЭС безумием.

«Сначала самоубийственная вылазка [ВСУ] в Курскую область, пока восточный фронт рушится. Теперь (...) [украинский президент Владимир] Зеленский отдал приказ разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие», — написал западный журналист.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме из-за атаки на Запорожскую АЭС. Также она заявила, что украинские власти подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность.

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.

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      Олег Давыдов
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