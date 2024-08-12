На Западе назвали безумием атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС). В посте, опубликованном в соцсети X, он назвал атаку Украины на АЭС безумием.
«Сначала самоубийственная вылазка [ВСУ] в Курскую область, пока восточный фронт рушится. Теперь (...) [украинский президент Владимир] Зеленский отдал приказ разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие», — написал западный журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в ядерном терроризме из-за атаки на Запорожскую АЭС. Также она заявила, что украинские власти подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность.
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.