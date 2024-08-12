Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

ФИДЕ дисквалифицировала латвийца Стребкова на пять лет за домогательства

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова за домогательства к женщинам. Об этом сообщается на сайте организации.

Комиссия ФИДЕ по дисциплине и этике начала расследование в мае 2024-го. В его рамках были изучены независимые друг от друга журналистское и полицейское расследования, проведенные в феврале 2022 года. Согласно полученным данным, Стребков на протяжении десяти лет преследовал десятки шахматисток, в том числе несовершеннолетних. Он отправлял им письма с материалами непристойного и порнографического содержания, а также использованные презервативы.

«ФИДЕ не потерпит никаких форм притеснений или оскорблений в шахматном сообществе, особенно в случаях, когда речь идет о несовершеннолетних», — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. По решению организации Стребкову запрещено участие в любых рейтинговых турнирах ФИДЕ в качестве игрока и физическое присутствие на них в течении пяти лет.

Ранее Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ. Отстранение действует два года.