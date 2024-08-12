Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
0:0
1-й тайм
live
Урал
Россия — Мелбет Первая лига|5-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
02:30 (Мск)
Алексей Попырин
Монреаль
Карен Хачанов
Завтра
02:30 (Мск)
Франсиско Серундоло
Цинциннати (м)
Эмма Наварро
Завтра
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Цинциннати (ж)
Диана Шнайдер
Завтра
18:00 (Мск)
Чжан Шуай
Цинциннати (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Цинциннати (ж)
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Катержина Синякова
Цинциннати (ж)
17:49, 12 августа 2024Спорт

Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

ФИДЕ дисквалифицировала латвийца Стребкова на пять лет за домогательства

Фото: Imago / Beautiful Sports / Meurer / Globallookpress.com

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала латвийского шахматиста Андрея Стребкова за домогательства к женщинам. Об этом сообщается на сайте организации.

Комиссия ФИДЕ по дисциплине и этике начала расследование в мае 2024-го. В его рамках были изучены независимые друг от друга журналистское и полицейское расследования, проведенные в феврале 2022 года. Согласно полученным данным, Стребков на протяжении десяти лет преследовал десятки шахматисток, в том числе несовершеннолетних. Он отправлял им письма с материалами непристойного и порнографического содержания, а также использованные презервативы.

«ФИДЕ не потерпит никаких форм притеснений или оскорблений в шахматном сообществе, особенно в случаях, когда речь идет о несовершеннолетних», — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. По решению организации Стребкову запрещено участие в любых рейтинговых турнирах ФИДЕ в качестве игрока и физическое присутствие на них в течении пяти лет.

Ранее Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ. Отстранение действует два года.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Пропавшие без вести, химическое оружие и мародеры. О чем губернаторы атакованных Украиной регионов доложили Путину?

      СКР сообщил об атаках ВСУ по мирному населению и гражданским объектам в Курской области

      В России показали замену БТР-82А

      Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинение в содействии терроризму

      Новую песню SHAMAN создали с помощью нейросети

      Россиянам раскрыли правила для выгодной покупки авиабилетов

      В США предсказали провал вылазки ВСУ в Курской области по одной причине

      В Британии объяснили удар ВСУ по ЗАЭС паникой Зеленского

      Латвийского шахматиста дисквалифицировали за домогательства

      Москвичам рассказали о погоде в конце лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше