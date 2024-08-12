Названы главные правила тренировок после 60 лет

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала главные правила тренировок после 60 лет. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова рекомендовала выполнять упражнения на равновесие и гибкость, так как они снижают риск падений и облегчают выполнение повседневных задач. Чтобы поработать над балансом, нужно встать на одну ногу или пройтись с пятки на носок. Для улучшения гибкости необходимо осторожно растягивать мышцы.

Также эксперт заявила, что ходьба, танцы, плавание или аквааэробика помогают поддерживать здоровье сердца и легких. Вместо силовых тренировок следует делать отжимания от стены, подъемы ног назад и в стороны и разгибания коленей.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными он назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.