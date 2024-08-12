Пассажиров из Парижа стали проверять в аэропорту с собакой на наличие клопов

Reuters: в Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже пассажиров из Парижа

В аэропорту Сеула, Южная Корея, пассажиров из Парижа решили проверять на наличие клопов. Об этом пишет Reuters.

Для этой цели стали использовать служебную собаку-ищейку. Двухлетний бигль по кличке Секо, который пока остается единственной собакой в стране, обученной определять запах клопов, может обследовать помещения и определить наличие насекомых за две минуты. Именно он будет встречать возвращающихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов, чиновников и болельщиков.

Кинологи вместе с собакой прибыли в Международный аэропорт Инчхон 9 августа — именно в этот день из Франции стали прибывать первые спортсмены и чиновники. Секо будет дежурить в аэропорту до 8 сентября. Работа ведется совместно с компанией по борьбе с вредителями Cesco.

Кроме того, все самолеты, выполняющие рейсы между Парижем и Сеулом, будут проходить дополнительную дезинфекцию. Обычно ее проводят раз в месяц.

О проблемах с постельными клопами во Франции стало известно прошлой осенью. В соцсетях стали появляться сообщения от пользователей, которые находили паразитов в больницах, кинотеатрах и в общественном транспорте Парижа.

Ранее французские полицейские пожаловались на условия жизни на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что их заселили в студенческие общежития с тараканами и клопами.