Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:30, 12 августа 2024Из жизни

Пассажиров из Парижа стали проверять в аэропорту с собакой на наличие клопов

Reuters: в Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже пассажиров из Парижа

Фото: Hong-Ji / Reuters

В аэропорту Сеула, Южная Корея, пассажиров из Парижа решили проверять на наличие клопов. Об этом пишет Reuters.

Для этой цели стали использовать служебную собаку-ищейку. Двухлетний бигль по кличке Секо, который пока остается единственной собакой в стране, обученной определять запах клопов, может обследовать помещения и определить наличие насекомых за две минуты. Именно он будет встречать возвращающихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов, чиновников и болельщиков.

Кинологи вместе с собакой прибыли в Международный аэропорт Инчхон 9 августа — именно в этот день из Франции стали прибывать первые спортсмены и чиновники. Секо будет дежурить в аэропорту до 8 сентября. Работа ведется совместно с компанией по борьбе с вредителями Cesco.

Кроме того, все самолеты, выполняющие рейсы между Парижем и Сеулом, будут проходить дополнительную дезинфекцию. Обычно ее проводят раз в месяц.

О проблемах с постельными клопами во Франции стало известно прошлой осенью. В соцсетях стали появляться сообщения от пользователей, которые находили паразитов в больницах, кинотеатрах и в общественном транспорте Парижа.

Материалы по теме:
Участники Олимпиады в Париже признались в создании порноконтента. Что заставляет спортсменов обнажаться перед камерой?
Участники Олимпиады в Париже признались в создании порноконтента. Что заставляет спортсменов обнажаться перед камерой?
7 августа 2024
«Никогда не видел такого разврата» Выдержит ли Париж секс между тысячами спортсменов, приехавших на Олимпиаду?
«Никогда не видел такого разврата» Выдержит ли Париж секс между тысячами спортсменов, приехавших на Олимпиаду?
26 июля 2024

Ранее французские полицейские пожаловались на условия жизни на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что их заселили в студенческие общежития с тараканами и клопами.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Путин потребовал выбить ВСУ из Курской области. Переговоров с Киевом не будет

      В сети оценили внешность 18-летней дочери Тома Круза без макияжа на новых фото

      Бойцы ВСУ назвали цель операции в Курской области

      В России девочка зарезала котенка в знак дружбы

      Представлен проект российского Як-130М с расширенными боевыми возможностями

      Названы главные правила тренировок после 60 лет

      Промолчавшая о сторонниках террористов россиянка попала под следствие

      В работе Telegram в России произошел сбой

      В российском городе появилась «скамейка для лилипутов»

      Тело убитой ВСУ почти неделю назад беременной женщины осталось в обесточенном морге Суджи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше