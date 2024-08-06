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20:26, 6 августа 2024Спорт

Французские полицейские рассказали о тараканах и клопах в квартирах на Олимпиаде-2024

Французские полицейские пожаловались на условия в общежитиях на Олимпиаде-2024

Фото: Erik Karits / Unsplash

Французские полицейские пожаловались на условия жизни на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали о том, что их заселили в студенческие общежития с большим количеством паразитов и невозможностью разогреть еду. «Позже выяснилось, что в общежитиях водятся не только паразиты, но и мыши», — рассказали они.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по плаванию британец Адам Пити рассказал о червях, которых спортсмены обнаружили в еде в Олимпийской деревне на Играх-2024 в Париже. Он сообщил, что черви были обнаружены в рыбе.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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