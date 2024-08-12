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11:59, 12 августа 2024Силовые структуры

Правозащитница заявила об отсутствии нарушений в проведении банкета в колонии

Член СПЧ Меркачева: в проведении банкета в мордовской ИК-7 нет нарушений
Начало событий в новости Правозащитница рассказала об оскандалившейся из-за банкета российской колонии

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В проведении банкета осужденных в мордовской колонии №7 нет нарушений, если они не употребляли спиртное и не пользовались мобильными телефонами. Об этом заявила «МК» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, судя по фотографии, которую опубликовали в СМИ, заключенные находятся в помещении для приема пищи, на столах нет спиртного, а все блюда разрешены и есть в меню доставки — плов и индейка с сыром фета. Снимок сделан на видеорегистратор сотрудника колонии, а не на телефон, как это было в случае с членом банды Цапков Цеповязом.

Мнение правозащитницы поддержал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Он указал, что на столах стоят блюда из ларька, произведенные в подразделениях управления ФСИН Мордовии.

«Формальных нарушений нет. Запись сделана на регистратор, то есть сотрудник присутствует. Нарушений правил внутреннего распорядка не имеется. Высасывают скандал из пальца», — указал собеседник издания.

Ранее 12 августа сообщалось, что в ИК-7, расположенной в мордовском селе Сосновка, 20 июля прошел праздник, устроенный осужденными за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок. Они «чествовали криминального авторитета». На опубликованном снимке запечатлены около 40 осужденных за столом с арбузами, шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой и напитками.

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      Любовь Ширижик
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