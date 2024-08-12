Российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны

Гурулев раскритиковал возведенную от атак ВСУ в Курской области линию обороны

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил о посещении Курской области, на территории которой ведутся бои с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также раскритиковал возведенную в приграничной зоне линию обороны. Об этом шла речь в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которого Гурулев опубликовал в Telegram.

По словам генерал-лейтенанта, он посетил Курскую область в среду, 7 августа, — на следующий день после захода в регион бойцов ВСУ. Целью поездки было «забрать оттуда стариков», уточнил он.

«Я видел, как оборудуются минные поля, но они без огневого прикрытия не дают эффекта», — написал Гурулев и задался вопросом, кем это было спланировано. Депутат Госдумы также заявил, что в Курской области не могли не знать о концентрации сил противника в приграничной зоне. В этой связи он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия государственной границы всем необходимым. «У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят все слышать, что все хорошо», — резюмировал депутат.

Ранее глава Беловского района Курской области Волобуев назвал напряженной обстановку в регионе. 11 августа ВСУ пытались прорваться на территорию Беловского района Курской области. Противник предпринял попытку атаки на населенные пункты Озерки и Ивановское. Россия отразила наступление силами военной авиации.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Соответствующие меры были приняты после вторжения ВСУ в Курскую область — бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются почти неделю.