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11:25, 12 августа 2024Спорт

Стал известен возможный претендент на пост главы МОК после ухода Баха

Глава World Athletics Коу поборется за пост президента МОК после ухода Баха
Себастьян Коу

Себастьян Коу. Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу претендует на то, чтобы сменить Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом стало известноReuters.

Коу заявил, что подумает о том, чтобы побороться за эту должность. «Мне выпала честь участвовать в двух Олимпийских играх. Я возглавлял Национальный олимпийский комитет, руководил проведением Олимпиады в Лондоне, и теперь у меня лучшая работа в мире в качестве президента олимпийского вида спорта номер один», — рассказал он, заключив, что этот опыт будет полезен для роли главы МОК.

10 августа Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. «Я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — заявил он.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимал должность с сентября 2013 года.

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      Дарья Коршунова
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