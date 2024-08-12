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15:07, 12 августа 2024Наука и техника

Одноклеточного паразита использовали для лечения мозга

Nature Microbiology: токсоплазму использовали для доставки лекарств в мозг

Фото: Ke Hu and John M. Murray / Wikimedia Commons

Международная группа ученых обнаружили, что паразит Toxoplasma gondii может использоваться для доставки лечебных белков в клетки мозга. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Microbiology, представляют собой новый подход к лечению неврологических заболеваний, который задействует паразитов в качестве средства доставки лекарств в мозг.

Toxoplasma gondii является одноклеточным паразитом, способным проникать через гематоэнцефалический барьер. В то же время гематоэнцефалический барьер обычно блокирует проникновение большинства препаратов, что значительно усложняет лечение заболеваний мозга.

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Ученые модифицировали токсоплазму, чтобы она могла переносить и выделять белок MeCP2, регулирующий активность генов в мозге. Этот белок был соединен с одним из секретируемых белков паразита, что позволило ему эффективно проникать в нейроны и изменять экспрессию генов. Эксперименты на нейронах, выращенных в чашке Петри, и на инфицированных мышах подтвердили успешную доставку гибридного белка в клетки мозга.

Генетический дефицит MeCP2 связан с синдромом Ретта — редким неврологическим расстройством, вызывающим прогрессирующую потерю двигательных функций. Исследование показывает, что модифицированная токсоплазма может доставлять этот белок в клетки мозга, что потенциально открывает новые возможности для лечения синдрома Ретта и других неврологических заболеваний, связанных с нарушением функций белков, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Несмотря на перспективность метода, его использование в клинической практике сталкивается с серьезными препятствиями. Токсоплазма вызывает хроническую инфекцию, что может нанести вред организму, особенно важным органам, таким как мозг, глаза и сердце. Кроме того, иммунная система людей, уже инфицированных паразитом, будет быстро уничтожать новые формы токсоплазмы.

Однако в некоторых случаях преимущества использования токсоплазмы для доставки лекарств могут перевешивать риски. Ученые рассматривают возможность создания безопасных форм этого паразита, которые могли бы эффективно доставлять необходимые белки, не нанося вреда организму.

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      Александр Еникеев
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