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20:27, 12 августа 2024Спорт

Тренер Хелиф рассказал об эмоциях боксерши после гендерного теста

Тренер Касорла заявил, что боксерша Хелиф была опустошена после гендерного теста
Иман Хелиф

Иман Хелиф. Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Жорж Касорла, тренер алжирской боксерши Иман Хелиф, рассказал об эмоциях спортсменки после гендерного теста. Его слова приводит Reduxx.

«Мне это показалось отвратительным. Эта бедная молодая девушка была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка», — заявил Касорла. Он добавил, что дисквалификация спортсменки была основана лишь на этом тесте.

В финальном поединке Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году. Это вызвало критику среди общественности.

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      Анастасия Борисова
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