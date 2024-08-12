У популярного в России блогера отсудили полмиллиона рублей

Mash: курьеры отсудили у блогера Гусейна Гасанова 500 тысяч рублей

Курьеры бывшего суши-бара популярного в России блогера Гусейна Гасанова отсудили у него полмиллиона рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, курьеры компании «Банда Фудс», которая принадлежала блогеру и занималась доставкой суши, отсудили у него более 500 тысяч рублей за неоплату доставки по договору. Помимо этого, Гасанов потерял еще 200 тысяч рублей на судебных издержках.

В июле стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла компанию Гусейна Гасанова «Банда Фудс». По информации Mash, причиной закрытия компании Гасанова стало отсутствие налоговой декларации, а также долг блогера перед ФНС. Утверждалось, что бизнес по доставке еды был запущен весной 2023 года и в последнее время нес убытки.

Ранее ФНС сообщила о намерении через суд изъять машины и апартаменты Гасанова из-за неоплаченного долга. В частности, блогер может лишиться двух автомобилей Rolls-Royce Cullinan 2020 года и Chevrolet Tahoe 2022 года.

Перед этим стало известно, что у Гасанова нашли долги на сумму 153 миллиона рублей. Московская налоговая инспекция подала иск в суд из-за задолженности блогера.