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13:19, 12 августа 2024Россия

В России высказались о проблеме линии обороны в Курской области

Депутат Колесник поддержал критичные слова Гурулева о линии обороны под Курском

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Огневое прикрытие могло бы задержать продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о проблемах линии обороны в регионе, на которые указал его коллега по комитету депутат Андрей Гурулев.

«Андрей Гурулев совершенно прав. Должно быть огневое прикрытие, чтобы не дать возможности противнику разминировать поля с помощью техники или саперов. Если есть огневое прикрытие, то надо еще подойти к этим минным полям. Нельзя допустить к разминированию минных полей специальную технику и саперов [украинской стороны]. При разминирования идут не саперы, а техника для разминирования. Чтобы уничтожать эту технику, нужно огневое прикрытие», — сказал он.

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Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что посетил Курскую область, где седьмые сутки продолжаются бои с украинскими силами. Он также раскритиковал возведенную там линию обороны.

По словам парламентария, минные поля без огневого прикрытия малоэффективны. Также он считает, что в регионе не могли не знать о стягивании сил ВСУ к границе. Депутат указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия государственного рубежа всем необходимым.

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