Во Франции назвали атаку на ЗАЭС «шагом в сторону кошмара»

Филиппо потребовал остановить НАТО после ударов по ЗАЭС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить НАТО после атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, Североатлантический альянс готов на все ради эскалации конфликта. Политик также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что удары по ЗАЭС стали «шагом в сторону кошмара».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к деэскалации на Украине и переговорам на фоне удара по Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атака на объекты ядерной инфраструктуры обостряет ситуацию и является крайне опасной.

О нападении на ЗАЭС стало известно 11 августа. По ней ударили беспилотниками, из-за чего произошло возгорание на объекте охладительных систем.