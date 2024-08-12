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06:48, 12 августа 2024Мир

Во Франции назвали атаку на ЗАЭС «шагом в сторону кошмара»

Филиппо потребовал остановить НАТО после ударов по ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить НАТО после атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, Североатлантический альянс готов на все ради эскалации конфликта. Политик также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что удары по ЗАЭС стали «шагом в сторону кошмара».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к деэскалации на Украине и переговорам на фоне удара по Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атака на объекты ядерной инфраструктуры обостряет ситуацию и является крайне опасной.

О нападении на ЗАЭС стало известно 11 августа. По ней ударили беспилотниками, из-за чего произошло возгорание на объекте охладительных систем.

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      Марина Совина
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