Австрия призвала к деэскалации после удара ВСУ по Запорожской АЭС

Канцлер Австрии Нехаммер призвал к деэскалации после обстрела ВСУ ЗАЭС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к деэскалации на Украине и проведению переговоров на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, нападение на объекты ядерной инфраструктуры обостряет ситуацию и является крайне опасным. В своем сообщении Нехаммер не упомянул, что обстрел ЗАЭС был произведен украинской армией.

«Сегодняшний инцидент на ЗАЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Необходимы деэскалация и переговоры», — сказал австрийский канцлер.

Ранее ЗАЭС попала под удар Украины и впервые оказалась серьезно повреждена. В результате удара украинского дрона вспыхнул пожар на объекте охладительных систем.