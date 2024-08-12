Знаменосец сборной Ирландии попал в больницу после заплыва в Сене

Знаменосца сборной Ирландии Уиффена госпитализировали после заплыва в Сене на ОИ

Знаменосец сборной Ирландии Дэниэл Уиффен был госпитализирован после заплыва в Сене на Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

Спортсмен рассказал, что из-за этого не смог принять участие в церемонии закрытия. «Я невероятно разочарован», — подчеркнул он.

Уиффену стало плохо после того, как он принял участие в заплыве на 10 километров на открытой воде, который прошел в Сене. Пловец занял 18-е место.

Ранее несколько триатлонистов после заплыва в Сене столкнулись с негативными последствиями для здоровья. Представительница Казахстана Екатерина Шабалина призналась, что после возвращения домой почувствовала себя плохо и стала принимать антимикробные препараты. У бельгийской триатлонистки Клэр Мишель в больнице обнаружили кишечную палочку.