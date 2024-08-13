100-летний марафонец раскрыл секрет своей формы

100-летний американский марафонец Майк Фремонт раскрыл секрет своей формы. Об этом сообщает Men Today.

Фремонт заявил, что каждый день делает зарядку и бегает. По его мнению, нужно поддерживать работу мышц, так как они важный элемент долголетия. Также американец посоветовал потреблять меньше калорий, обратив внимание на то, что он сам не ест мясо.

В 96 лет Фремонт установил рекорд США в беге на одну милю в возрастной группе 95-99 лет. В 99 лет он стал старейшим человеком, участвовавшим в национальных чемпионатах по гребле на каноэ.

Ранее журналисты раскрыли секрет формы 84-летнего триатлониста белоруса Леонида Толкачева. Ежедневная тренировка Толкачева состоит из 12 подтягиваний и 25 отжиманий. Далее он проезжает 45 километров на велосипеде, а вечером либо бегает, либо плавает по два километра.