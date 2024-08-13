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18:07, 13 августа 2024Наука и техника

В Windows нашли источник критических ошибок

Neowin: в Windows нашли уязвимость, из-за которой происходят критические ошибки

Фото: Arnav Singhal / Unsplash

В актуальных версиях Windows 10 и 11 обнаружили уязвимость, которая вызывает появление критических ошибок. Об этом сообщает издание Neowin.

Об уязвимости CVE-2024-6768 рассказали специалисты компании Fortra. По их словам, системная брешь была найдена в драйвере Windows. Она способна вызывать сбои и сообщения о критических ошибках, также известных как BSOD (Blue screen of death). Проблема касается всех актуальных версий Windows 10 и Windows 11.

Эксперты объяснили, что программисты Microsoft, видимо, допустили ошибку при обновлении драйвера Common Log File System (CLFS.sys). По словам аналитиков Fortra, уязвимость приводит к неустранимой несогласованности системы и сбоям.

В отчете говорится, что злоумышленники могут экспулатировать CVE-2024-6768 для взлома компьютеров и кражи личных данных. При этом специалисты Fortra отметили, что описанную уязвимость можно использовать только при физическом доступе к устройству. Также специалисты напомнили, что похожая проблема может быть причиной неполадок, сравнимых с глобальным сбоем, который произошел с компьютерами под управлением Windows 19 июля.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft уберет из актуальных сборок ОС Windows программу Paint 3D. Графический редактор впервые появился в Windows 10 в 2017 году.

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      Андрей Ставицкий
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